"Сегодня в Калининград прибыл первый рейс из Казани, вскоре ожидаем самолет из Челябинска. Загрузка неплохая. Из Казани — 180 человек, их Челябинска — 183 пассажира. Обратная загрузка порядка 90 человек на каждом рейсе", — рассказал Маттис.

По его словам, рейсы запланированы в рамках действия летнего расписания и будут выполняться дважды в неделю по каждому направлению на воздушных судах Boeing В-737 в компоновке 189 пассажирских кресел. Но в компании надеются, что они станут круглогодичными.

"У нас есть договоренности с правительством Челябинской области о субсидировании полетов. Надеемся на такую же поддержку и от властей Казани. Тем более, что из Казани Nordwind совместно с компанией "Пегас-Туристик" предлагает пакетные туры в Калининград. Работаем над вопросом, чтобы пакетные туры были и в обратном направлении", — добавил представитель компании.

Помимо этих маршрутов, Nordwind намерена развивать и другие. В Калининград планируется летать из Уфы, Тюмени, Самары и Омска, заключил Маттис.