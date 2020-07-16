Стратегия предполагает, что парк группы к этому времени вырастет до 600 самолетов, из которых 235 будут отечественного производства.

На конец мая парк всей группы "Аэрофлот" (помимо одноименной авиакомпании, включает "Победу", "Россию" и "Аврору") насчитывал 360 воздушных судов. Больше всего машин было у премиальной авиакомпании — всего 246 единиц: 74 Airbus А320, 54 SSJ-100, 47 Boeing 737-800, 33 А321, 19 Boeing 777-300ER, 18 А330 и один A350-900.

Новую стратегия развития "Аэрофлота" глава компании Виталий Савельев представил премьеру Михаилу Мишустину в минувший вторник. Ожидается, что к 2028 году группа доведет свой пассажиропоток до 130 млн человек — в прошлом году он был на уровне 60,7 млн, а все российские авиакомпании перевезли 128 млн пассажиров.

Стратегия также предполагает трансформацию бизнеса трех из четырех компаний группы — "Аэрофлота", "России" и "Победы". Головной "Аэрофлот" продолжит работать в премиальном сегменте и планирует стать пятизвездочной компанией по стандартам агентства Skytrax (сейчас у него 4 "звезды"). Он при этом хочет сосредоточиться на дальних маршрутах, передав почти весь среднемагистральный флот низкобюджетной "Победе". У обеих компаний к 2028 году будет по 170 самолетов, но "Аэрофлот" планирует перевозить 35-40 млн человек, а "Победа" — 55-65 млн, став, таким образом, крупнейшей авиакомпанией страны (в 2019 году была четвертой). За счет этого, по оценке руководства "Аэрофлота", цены на билеты в эконом-классе упадут на 30%. "Россия" должна будет сосредоточиться на социальных направлениях, в частности, "плоских" тарифах, и на эксплуатации отечественной авиатехники (235 из 250 самолетов).

Предыдущую стратегию развития группы "Аэрофлот" до 2023 года утвердили в 2018 году. По ней группа намеревалась увеличить пассажиропоток до 100 млн человек. Основной целью была заявлена региональная экспансия: создание авиабаз в аэропортах Сочи, Красноярска, Новосибирска и Екатеринбурга. Аэропорту Красноярска отвели особая роль: из него "Аэрофлот" собирался делать международный транзитный хаб для рейсов между Азией и Европой. Всего к 2023 году "Аэрофлот" планировал увеличить перевозки из регионов почти втрое, до 19 млн человек.