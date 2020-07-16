"Львиную долю продаж туроператоров составляют туры на черноморские курорты – Сочи, Анапа и Крым. Глубина продаж достигает конца сентября. Хотя доля экскурсионного продукта в продажах невелика, именно здесь отчетливо виден самый взрывной по динамике рост спроса на 60-100% по сравнению с прошлым годом", — рассказала она.

Как отметила Ломидзе, среди наиболее востребованных экскурсионных направлений – Санкт-Петербург, Казань, Алтай и Калининград. Также наблюдается интерес россиян к турам на Камчатку и в Карелию. "Причем если в Петербурге популярны городские экскурсии, то в Калининграде летом большая часть туристов отправляется к морю", — добавила она.

Ломидзе подчеркнула, что, несмотря на большой интерес туристов к пляжному и экскурсионному отдыху, спрос на горнолыжные курорты туроператоры назвали отложенным.

Как считают в АТОР, в этом сезоне туристы хотят максимально захватить летнюю погоду на морских курортах или в экскурсионных турах, поэтому не спешат планировать зимние путешествия.