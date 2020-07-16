"Могут возобновить работу рестораны, кафе, бары, столовые, закусочные и иные предприятия общественного питания", — говорится в сообщении.

В полном объеме возобновляется работа салонов красоты, косметических, массажных и СПА-салонов, соляриев, бань и саун.

В парках и других общественных пространствах смогут начать работу аттракционы.

Вернуться к работе можно только с соблюдением методических рекомендаций Роспотребнадзора.

В регионе продолжает действовать масочный режим. По поручению Текслера будут усилены проверки организаций, работающих в сферах торговли и услуг на предмет соблюдения санитарных требований.