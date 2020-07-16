"Установлено инфицирование 35 детей, клинических проявлений (болезни) у них нет, выявлено лабораторно. Всего было обследовано более 200 детей", — сообщила в четверг агентству "Интерфакс-Поволжье" начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Любовь Опарина.

По ее словам, инфицированные дети из разных отрядов, их возраст от 9 до 12 лет. Пока неизвестно, являются ли они носителями вируса в данный момент или уже переболели, и у них образовались антитела. Дети находятся под наблюдением в медучреждениях.

Собеседница агентства добавила, что обследование взрослых сотрудников лагеря продолжается.

Ранее в пресс-службе главы Кировской области агентству сообщали, что очаг новой коронавирусной инфекции обнаружен в одном из частных детских оздоровительных лагерей региона, один ребенок с подтвержденным диагнозом COVID-19 и симптомами ОРВИ госпитализирован в инфекционный госпиталь, у всех находящихся на территории лагеря взяты мазки на новую коронавирусную инфекцию, организовано круглосуточное медицинское наблюдение.

Сообщалось также, что лагерь работает по заранее подготовленному плану. Противоэпидемические мероприятия усилены, смена продолжается.

Следственное управление СКР по Кировской области возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В Кировской области летняя оздоровительная кампания стартовала 3 июля с открытием 10 лагерей. Днем позже открылись еще два лагеря. Всего на отдых отправились порядка 3 тыс. детей. По словам министра спорта и молодежной политики региона Анны Альминовой, только 13 субъектов РФ открыли летнюю оздоровительную кампанию до 6 июля, в их числе — Кировская область.

Детей, отправляющихся в загородные лагеря, бесплатно обследуют на коронавирус в поликлиниках по месту жительства, а сотрудники лагерей до начала заезда должны были не только сдать анализы на COVID-19, но и соблюдать 14-дневный режим самоизоляции.