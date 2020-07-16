"Мы приступили к активной фазе строительства нового входа в Московский зоопарк со стороны станции метро "Баррикадная", пешеходного перехода через Большую Грузинскую улицу и павильона "Ластоногие". На сегодняшний день на всех этих трех объектах проводятся земляные работы, подготовительные работы, перекладка коммуникаций. Работы планируем завершить во втором полугодии 2021 года до официального открытия 76-й ежегодной конференции Всемирной ассоциации зоопарков и аквариумов (WAZA)", — сообщил руководитель ведомства Рафик Загрутдинов.

Новый вход будет представлять собой двухэтажный входной павильон с белыми фасадами и стеклянными прозрачными дверьми. Внутри павильона разместятся билетные кассы и турникеты, сувенирные магазины, кафе, библиотека и образовательный центр. Новый пешеходный мост через Большую Грузинскую улицу высотой 12 метров и протяженностью 22 метра соединит старую территорию зоопарка с новой.

Павильон "Ластоногие" находится на старой территории зоопарка. В состав комплекса входят два открытых вольера для морских львов и моржей и три закрытых вольера для морских львов, теплый и холодный залы для посетителей, сложный комплекс вспомогательных помещений, включая отделение очистных сооружений.