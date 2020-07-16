Пресс-служба регионального правительства сообщает, что 17 июля двери для посетителей откроет центральный выставочный зал Ярославского областного отделения Союза художников России.

Кроме того, возобновят работу экспозиционно-выставочный зал "История развития космонавтики" центра имени В.В. Терешковой, музейный комплекс села Вятского, откроются постоянные экспозиции и временные выставки во всех зданиях Ярославского художественного музея.

Поэтапное снятие ограничений, действовавших в регионе из-за коронавируса, началось 20 июня. На первом этапе открылись музейные территории. С 7 июля гостей принимают в большом доме и восточном флигеле литературно-мемориального музея-заповедника "Карабиха", в минувшие выходные экспозиции и выставки для посетителей открыл Ростовский кремль.

В Ярославской области за весь период распространения коронавируса выявлен 5431 заболевший COVID-19, 4660 человек выздоровели, 22 умерли.