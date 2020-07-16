"Нарзанная галерея возобновляет свою работу с 17 июля. В помещении питьевого зала будет соблюдаться масочный режим и социальная дистанция. Находиться в помещении питьевого зала во время приема минеральной воды запрещено", — говорится в сообщении нацпарка в инстаграме.

Отмечается, что в галерею можно будет зайти, чтобы набрать минеральную воду в отдельную посуду, после чего сразу покинуть помещение.

Нарзанная галерея в Кисловодске — памятник архитектуры XIX века площадью около 4,5 тыс. кв. м. Она расположена в лечебном курортном парке города. Здание напоминает замочную скважину с ключом, олицетворяющим источник целебной воды.