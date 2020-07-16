"Мы сформировали настоящий культурно-туристический кластер вокруг Тульского кремля. На его площадке разные учреждения культуры будут работать в рамках единой современной туристической инфраструктуры. Конечно, ключевым объектом преобразований для нас стал сам кремль. Мы поставили задачу не только привести его в порядок, но и вдохнуть в него новую жизнь, привлечь сюда молодёжь", — сказал Дюмин на совещании по подготовке и проведению празднования 500-летия возведения Тульского кремля, которое состоялось в правительстве РФ.

По словам губернатора, в Тульском кремле уже открылись новые музейные пространства: музей археологии и музеи башен кремля. На основе сохранившихся историко-архивных данных воссоздаются осадные дворы 16-17 веков. Этого нет ни в одном другом кремле России.

Совместно с Институтом археологии Российской академии наук проведены раскопки и сейчас завершается создание археологического окна. Оно откроет уникальные находки архитектуры, антропологии, предметы быта прошлых столетий.

"Флагманом культурного-туристического кластера стал Музейный квартал. Он объединяет четыре крупных федеральных музея: "Ясная Поляна", "Куликово поле", Поленово, Государственный исторический музей, а также региональные и частные музейные площадки", — подчеркнул Дюмин.

Губернатор обратил внимание на то, что фактически проведена полная ревитализация исторического центра Тулы. Два года назад открылась Казанская набережная, прилегающая к кремлю. Она стала любимым местом отдыха туляков и гостей региона, проведения фестивалей и праздников, развития объектов туристической инфраструктуры.

Также, как отметил губернатор, проект 500-летия кремля придал импульс развитию не только Тулы, но и малых исторических городов. В ходе проекта возрождены порядка 20 исторических зданий, которые станут музеями. Преображаются центральные улицы Одоева, Дубны, Богородицка, Белёва, Крапивны, Венёва, Чекалина, Епифани.

"Эта работа не ограничивается реставрацией зданий — у каждого из них есть своя концепция дальнейшего использования. Для создания музеев или объектов туристической инфраструктуры в этих зданиях используются региональные и внебюджетные средства", — отметил Дюмин.

По указу президента РФ в 2020 году состоится празднование 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты. Основные мероприятия состоятся 26 сентября.

Тульский кремль — памятник оборонного зодчества XVI века. Построен по указу Василия III в 1507-1520 годах как южный форпост Московского государства.