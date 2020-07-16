"Крым с точки зрения международного туризма из себя практически ничего не представляет и не будет представлять. Это связано с туристическими ресурсами. Мы не можем соперничать по туристическим ресурсам с Италией, Францией, Грецией и даже с Турцией", — сказал Вахрушев в ходе онлайн-пресс-конференции в четверг.

По его мнению, в частности, культурно-исторические ресурсы Крыма не очень интересны иностранцам, но востребованы у российского туриста. "Таких объектов, как "Херсонес Таврический" и другие известные в Крыму объекты, за рубежом очень много, они не представляют ценности для зарубежного туриста, а для нас являются очень важными — оттуда пошло крещение Руси. Для иностранного туриста этот объект наравне с такими же античными объектами Греции или Италии", — отметил доцент.

"Работникам туристической отрасли не надо представлять Крым, как это часто бывает, как Турцию, как Италию, как Грецию. Нам нужно позиционировать Крым на нашем внутреннем рынке как Крым, продавать, говоря маркетинговым языком, Крым как Крым для тех, кому он нужен, для тех, у кого он востребован", — заявил Вахрушев.

"Не надо пытаться продавать Крым как Турцию. Люди, которые были в Турции, приезжая сюда, не видят того сервиса, тех ресурсов, за которыми они приехали, от этого формируется отрицательное восприятие (отдыха в Крыму — ИФ)", — отметил эксперт.

По его мнению, Крым должен изначально активно позиционироваться как объект внутреннего туризма. "Нужно пытаться привлечь в Крым того туриста, который его с Советского Союза помнит, может быть, ездил с родителями. У нас есть уникальный момент зацепить еще то поколение, у которого есть воспоминания и любовь к тому прошлому аспекту. Возможно, люди захотят и детей своих влюбить в Крым", — сказал Вахрушев.

С ним согласна председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталия Стамбульникова. "В течение шести лет (после присоединения Крыма к РФ в марте 2014 года — ИФ) были, конечно, иностранцы — иностранные гости, делегации, — но это не носило массовый характер", — сказала Стамбульникова журналистам.

"В пандемию очень пострадали города-миллионники, которые заточены под международный, въездной туризм. Крым в сегодняшних реалиях не страдает из-за отсутствия туриста", — добавила она.