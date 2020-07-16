"После открытия аэропорта 1 июля и возобновления авиарейсов с 21 европейской страной, 15 июля Мальта добавила еще 28 направлений к списку "безопасных коридоров" для путешествий. Туристы из всех остальных стран, в том числе из России, смогут посетить республику при соблюдении обязательного карантина (14 дней) в одной из стран, входящих в список "безопасных коридоров" перед вылетом на Мальту", — рассказали в управлении.

К списку безопасных стран добавились Австралия, Андорра, Бельгия, Болгария, Ватикан, Великобритания, Индонезия, Иордания, Канада, Китай, Ливан, Лихтенштейн, Марокко, Монако, Нидерланды, Новая Зеландия, Объединенные Арабские Эмираты, Португалия, Руанда, Румыния, Сан-Марино, Словения, Таиланд, Тунис, Турция, Уругвай, Южная Корея, Япония.

"Туристам, прибывающим из этих стран, не нужно соблюдать карантин или проходить дополнительные тесты по приезду. Также все путешественники должны будут заполнить форму о местонахождении пассажира (passenger locator form) и форму о передвижениях (travel declaration form) по приезду", — пояснили в Malta Tourism Authority.

Лицам, у которых будут обнаружены симптомы каких-либо заболеваний, необходимо будет пройти тестирование на коронавирус.

Мальта 1 июля открыла границы для Австрии, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Кипра, Литвы, Люксембурга, Норвегии, Польши, Словакии, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии, Эстонии.