"Стабильная эпидобстановка позволяет нам ввести новые послабления (действующего из-за угрозы распространения коронавируса режима ограничений — ИФ). За последнюю неделю в семи районах не выявлено ни одного случая заражения, растет процент выздоровевших — 85%", — сообщил Кондратьев в Telegram.

Глава региона отметил, что принял решение с 18 июля разрешить работу аквапарков, аттракционов на открытом воздухе. Одновременно возобновят работу бассейны, но, по словам губернатора "с жестким соблюдением санитарных требований".

Еще одна мера — открыть библиотеки без работы читальных залов. Разрешается работа учреждений дополнительного образования детей, но только для индивидуальных занятий, написал Кондратьев.

Возобновляется учебно-тренировочный процесс в спортивных школах с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.