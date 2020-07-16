"Сегодня мы выделим 3 млрд рублей на субсидии авиаперевозчикам. Это позволит увеличить количество маршрутов субсидированных перевозок и осуществлять региональные воздушные перевозки пассажиров по специальным тарифам. А значит (позволит — ИФ) дополнительно перевезти не менее 450 тыс. людей", — сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.

Средства предполагается выделить из резервного фонда правительства, сообщали в пресс-службе правительства. Распорядителем субсидий будет Росавиация.

В РФ две федеральные программы поддержки внутренних авиаперевозок. Рейсы между регионами без промежуточной посадки в Москве субсидируются в рамках постановления №1242. В бюджете на 2020 год на эти цели было заложено 8,3 млрд руб. (на 500 млн руб. больше чем годом ранее). Также действует постановление №215, по которому субсидируются полеты из европейской части страны на Дальний Восток, в Крым и Калининград. В 2020 году бюджет выделил на них 5,8 млрд руб., из которых 5 млрд руб. предназначались только дальневосточной программе.

Президент Владимир Путин на совещании по поддержке авиаотрасли в условиях пандемии в мае призвал подумать над увеличением субсидирования рейсов между регионами без пересадки в Москве. При этом он предложил отдавать приоритет тем перевозчикам, которые используют на таких маршрутах отечественную авиатехнику.

Газета "Коммерсантъ" сообщала в июне, что правительство собирается дополнительно выделить в этом году 3 млрд руб. на рейсы в обход Москвы, 1,7 млрд руб. — на полеты по 215-му постановлению. В первом случае деньги смогут получить только эксплуатанты новых российских самолетов, говорилось в письме первого замминистра транспорта Иннокентия Алафинова в адрес Минэкономразвития, на которое ссылалось издание.

В РФ серийно выпускаются региональные самолеты Sukhoi Superjet 100 производства ПАО "Корпорация "Иркут" (входит в "Ростех") и локализованные на "Уральском заводе гражданской авиации" чешские L-410. Стоместные "суперджеты" имеются в парках "Аэрофлота", "Ямала", "Азимута", "Газпром авиа", "ИрАэро", "Якутии", "Северстали", несколько самолетов в этом году планируется передать подконтрольной "Ростеху" авиакомпании Red Wings. 19-местные L-410 эксплуатируют маленькие региональные перевозчики, в том числе "СКОЛ", "Хабаровские авиалинии", "Комиавиатранс", "КрасАвиа". В 2021 году ожидается запуск производства среднемагистральных МС-21. Параллельно предприятия "Ростеха" работают над созданием региональных Ил-114-300, дальнемагистральных Ил-96-400М.