"Особо охраняемая природная территория "Романцевские горы" представляет собой бывшие шахты, где сформировался необычный для Центральной России гористый пейзаж, сочетающий "пустынный" рельеф, изрезанные трещинами склоны, озера невероятных оттенков. Местность обладает благоприятными условиями для организации отдыха, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности", — говорится в сообщении.

Романцевские горы уже получили широкую известность в интернет-пространстве и имеют сформированный турпоток порядка 100 тыс. человек в летний сезон.

В облправительстве отмечают, что с увеличением популярности территории растет и ее антропогенная нагрузка, которая приводит к замусоренности бытовыми отходами. Поэтому очень важно развивать инфраструктуру этого места.

"Концепция развития рекреационного комплекса предполагает сохранение природного богатства территории и в то же время обеспечение комфортных условий для организации всесезонного отдыха. В рамках проекта запланировано обустройство кемпинга, смотровой площадки, оборудованного пляжа, зон туристической экотропы, фуд-корта, рыбалки и барбекю, а также молодежного лагеря", — подчеркивается в сообщении.

Проект принимает участие во Всероссийском конкурсе на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России в рамках национального проекта "Экология" и Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года.