Сотрудники могут быть отправлены в неоплачиваемый отпуск после 1 октября, когда истечет срок действия федеральной помощи. Компании запрещено сокращать персонал или размер зарплат до 30 сентября включительно в рамках соглашения о получении финансовой помощи от властей.

Компания сообщила в письме, адресованном персоналу, что к осени у нее будет на 20 тыс. больше сотрудников, чем ей необходимо. Авиаперевозчик направил уведомления о потенциальной отправке в отпуск без сохранения заработной платы сотрудникам в соответствии с федеральным трудовым законодательством.

В числе тех, кого может коснуться данное решение, находятся сотрудники аэропортов и работники, выполняющие технические операции.

Ранее American Airlines сократила около 5 тыс. человек в административной и управленческой сфере.