"Я считаю, что у нас все-таки больше шансов избежать этого. Понятно, что риски есть, нужно открыто на них смотреть. Но я надеюсь, что мы все-таки избежим какой-то жесткой вспышки", — заявил он в интервью радио "Комсомольская правда".

По словам Собянина, то, что происходит в мире, в России и в других странах с распространением коронавирусом, закономерно. "Страны и континенты — это же не город. В город попал вирус и прошел свой путь — со своим пиком, падением и так далее. А в стране с большой территорией, например, у нас или в Бразилии, вирус передвигается постепенно, волнами, охватывая один регион за другим", — сказал он.

Так, например, по словам мэра, в сравнении с Москвой коронавирус распространялся по Московской области с задержкой на 2-3 недели, по Санкт-Петербургу — на месяц, по Дальнему Востоку — на полтора месяца.