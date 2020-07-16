"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции — 6428 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1549 (24,1%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении штаба.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 752 797 случаев коронавирусной инфекции, 11 937 умерших и 531 692 выписанных (8 443 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 209 168.

В Москве, сообщает оперативный штаб, 531 новый случай COVID-19 за сутки, 24 смерти и 1145 выздоровевших.

Еще 349 случаев COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области, 256 — в Санкт-Петербурге, 252 — в Ханты-Мансийском АО, 221 — в Нижегородской области, 215 — в Алтайском крае, 196 — в Иркутской области, 187 — в Ямало-Ненецком АО, 183 — в Мурманской области, 174 — в Московской области, 131 — в Красноярском крае, 125 — в Челябинской области, 122 — в Архангельской области, 120 — в Новосибирской области, по 117 — в Омской области, Хабаровском крае. 112 — в Воронежской области, по 111 новых заболевших в Оренбургской области, Ульяновской области, 102 — в Ставропольском крае. В других регионах России суточный прирост не превышает 100.

Согласно таблице смертности, 24 пациента с COVID-19 умерли за сутки в Москве, 22 — в Санкт-Петербурге, 16 — в Красноярском крае, 11 — в Московской области, по 6 летальных случаев в Нижегородской области, Камчатском крае. По 5 летальных случаев в Тульской и Новгородской области. По 4 летальных исхода в Хакасии, Свердловской и Владимирской областях. По три смерти в Тыве, Новосибирской, Архангельской, Мурманской и Самарской областях, Пермском и Краснодарском краях. По два летальных исхода в Адыгее, Ямало-Ненецком АО, Бурятии, Смоленской, Тверской, Псковской, Ульяновской, Иркутской, Омской, Воронежской, Ивановской и Калужской областях. По 1 — в Марий Эл, Мордовии, Татарстане, Чувашии, Якутии, Волгоградской, Ростовской, Пензенской, Саратовской, Тюменской, Магаданской, Калининградской областях, Ставропольском, Забайкальском, Хабаровском краях.

Коэффициент распространения инфекции в Москве в четверг заметно снизился и составил 0,95. Три дня подряд, 13, 14 и 15 июля он был выше единицы (1,07, 1,08 и 1,04 соответственно). В России показатель равняется 0,97 (накануне 0,98, 14 июля — 1,00, 13 июля — 1,01, 12 и 11 июля -1,00).

Коэффициент рассчитан, исходя из официальных данных оперативного штаба и из формулы расчета в методических рекомендациях Роспотребнадзора 3.1.0178-20 от 8 мая 2020 г.

Согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора, коэффициент распространения инфекции (Rt) — это показатель, определяющий среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. Он рассчитывается на основе данных по приросту новых случаев. Наряду со свободным коечным фондом и показателем тестирования на 100 тыс. населения, коэффициент Rt используется, согласно рекомендациям, для принятия решения о поэтапном снятии ограничений в регионах.

Роспотребнадзор сообщает, что по последним данным (по состоянию на 15 июля) в России выполнено 24 053 516 тестов на COVID-19, из них 298 тыс. — за последние сутки. Общее количество протестированных граждан составляет, согласно пояснениям главы Роспотребнадзора Анны Поповой, порядка 90% от общего числа выполненных тестов (-10%) или около 21,65 тыс. человек. Разница связана с тем, что один человек может сделать тест несколько раз. Под медицинским наблюдением в России находятся 273 267 человек, добавили в ведомстве.

Тестирование, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, на текущий момент в России доступно в 800 лабораториях, из них 141 лаборатория — частная.