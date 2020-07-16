Пресс-центр правительства области сообщает, что на территории региона планируется открыть 450 таких учреждений. Это 424 пришкольных лагеря, 23 загородных лагеря, две базы отдыха и детский санаторий.

Отмечается, что заявки на получение санэпидзаключения подали 369 учреждений, семь их них уже их получили.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в период с 9 по 15 июля в области отмечается снижение ежедневного темпа прироста заболеваемости. Коэффициент распространения инфекции на протяжении последних дней держится на уровне 0,9%, по заболеваемости пневмониями за неделю отмечено снижение на 15%.