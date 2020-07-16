При этом на направлениях из Новосибирска в Москву и Санкт-Петербург отмечался трехкратный рост пассажиропотока.

"Такая динамика обусловлена, в том числе, отменой с 1 июня 2020 года ограничений в виде 14-ти дневного карантина для пассажиров, прибывающих в Новосибирскую область из других регионов России", — отмечается в сообщении.

Абсолютные цифры аэропорт не приводит.

В июне S7 Airlines открыла новые субсидируемые рейсы из Новосибирска в Волгоград и Оренбург. Кроме того увеличивается частота авиасообщения с городами юга России (Анапа, Сочи, Краснодар, Симферополь) и Дальнего Востока (Петропавловск-Камчатский, Благовещенск, Магадан, Хабаровск), а также на региональных направлениях (Омск, Новый Уренгой, Уфа и др.).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года заметнее всего возрос пассажиропоток по следующим направлениям: Уфа (+83%), Барнаул (+82%), Новокузнецк (+59%). При этом самыми популярными направлениями по итогам июня 2020 года среди пассажиров, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, стали Сочи, Краснодар и Хабаровск.

Как сообщалось, по данным Росавиации, в мае 2020 года аэропорт Толмачево обслужил 140,8 тыс. пассажиров, что на 26,3% больше, чем в предыдущем месяце, но в 3,7 раза меньше, чем годом ранее.