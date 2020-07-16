"Постановление, позволяющее возобновить работу таким учреждениям (санаториям и курортам — ИФ), подписано губернатором Забайкальского края 15 июля", — сказано в сообщении.

Отмечается, что в Забайкальском крае шесть санаторно-курортных организаций.

При этом возобновить работу они могут только при наличии лицензии на медицинскую деятельность.

"Лето ещё не закончилось, и санатории успеют поработать", — сказал заместитель председателя правительства региона Александр Бардалеев, которого цитирует пресс-служба.

На утро 16 июля в регионе зарегистрировано 3 тыс. 767 случаев коронавирусной инфекции. 46 человек умерли. Ежедневный прирост новых случаев составляет около 45 человек. За минувшие сутки выявлено 39 зараженных.

Как сообщалось, с 9 июля в Забайкальском крае открыты летние кафе и веранды. С 10 июля вновь заработали музеи, библиотеки, фитнес-центры и спортклубы.