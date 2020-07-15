Как говорится в сообщении, ограничения вводятся, "чтобы избежать завоза инфекции, в том числе в период туристических поездок".

В перечень этих территорий включены труднодоступные села Терского района Чаваньга, Чапома, Тетрино и Пялица, а также село Сосновка Ловозерского района.

Также с 21 по 27 июля ограничивается передвижение граждан по маршруту следования теплохода "Клавдия Еланская" (осуществляет транспортное сообщение с Островным, а в летний сезон также с вышеперечисленными сёлами). Исключение для тех, кто проживает в этом ЗАТО.

В оперштабе отмечают, что можно получить пропуск на обозначенные территории с ограничениями по паспорту и регистрации или с согласования местного главы.

ЗАТО Островной находится в 360 км от Мурманска на побережье Баренцева моря рядом с Йоканьгскими островами и полуостровом Святой Нос. В ЗАТО проживают более 2 тыс. человек.

Автомобильное и железнодорожное сообщение между ЗАТО и другими муниципалитетами области отсутствует. Островной с "большой землей" связывает только пароходное сообщение дважды в неделю при благоприятных метеоусловиях.

По данным оперативного штаба Мурманской области, по состоянию на среду в регионе зафиксировано 7 тыс. 597 случаев заражения коронавирусом. При этом 2 тыс. 295 случаев приходится на Белокаменку.

Стабильный прирост фиксируется в Мурманске, где всего с начала пандемии 3 тыс. 391 случай коронавируса, включая 78 новых за минувшие сутки. Также рост фиксируется в Североморске, который расположен по соседству с Мурманском, где 437 случаев заражения коронавирусом, включая 28 новых за последние сутки.

При этом в Терском районе с начала пандемии зафиксировано всего семь случаев заражения коронавирусом, в Ловозерском — 15. В ЗАТО Островной, согласно статистике оперштаба, случаев заболевания COVID-19, не выявлено.

По состоянию на 15 июля в регионе 4 тыс. 149 человек выздоровели, 39 скончались.