"На днях в средствах массовой информации были размещены публикации, согласно которым в детском оздоровительном лагере, расположенном в городе Кирове, произошла вспышка короновирусной инфекции, в результате которой заболели дети и сотрудники. По данным публикациям организована доследственная проверка, по результатам которой принято решение о возбуждении уголовного дела", — говорится в пресс-релизе.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

На сайте регионального управления Роспотребнадзора сообщается, что в результате обследования ребенка с симптомами ОРВИ, отдыхающего в загородном стационарном лагере отдыха и оздоровления детей "Юность" акционерного общества "Гордормострой", выяснилось, что он заразился коронавирусом. Приняты меры по установлению контактных лиц.

"В лагере усилен контроль за соблюдением противоэпидемического режима и текущего режима дезинфекции, включающего ежедневную влажную уборку помещений, обработку каждые два часа всех контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств, контроль применения кожных антисептиков, введен масочный режим для вожатых, использование одноразовой посуды. Проводится контроль изоляции между отрядами, в том числе на открытом воздухе", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ранее в пресс-службе главы Кировской области агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщали, что очаг новой коронавирусной инфекции обнаружен в одном из частных детских оздоровительных лагерей региона, один ребенок с подтвержденным диагнозом COVID-19 и симптомами ОРВИ госпитализирован в инфекционный госпиталь, у всех находящихся на территории лагеря взяты мазки на новую коронавирусную инфекцию, организовано круглосуточное медицинское наблюдение.

Сообщалось также, что лагерь работает по заранее подготовленному плану. "Противоэпидемические мероприятия усилены, смена продолжается", — сказали в пресс-службе.

В Кировской области летняя оздоровительная кампания стартовала 3 июля с открытием 10 лагерей. Днем позже открылись еще два лагеря. Всего на отдых отправились порядка 3 тыс. детей. По словам министра спорта и молодежной политики Кировской области Анны Альминовой, только 13 российских регионов открыли летнюю оздоровительную кампанию до 6 июля, в их числе — Кировская область.

Детей, отправляющихся в загородные лагеря, бесплатно обследуют на коронавирус в поликлиниках по месту жительства, а сотрудники лагерей до начала заезда должны были не только сдать анализы на COVID-19, но и соблюдать 14-дневный режим самоизоляции.