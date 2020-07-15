Согласно сообщению ведомства, эти деньги выданы по 65 заявлениям компаний, каких именно — не уточняется. Средства пойдут на покрытие расходов за перевозки, выполненные с февраля по май 2020 года. Всего за два месяца действия программы Росавиация рассмотрела 89 заявлений.

Как сообщалось, всего на поддержку авиаперевозчиков выделено 23,4 млрд руб. Эти деньги можно направить на зарплаты персоналу, лизинговые платежи, оплату стоянки воздушных судов. Субсидии распределяются из расчета 365 руб. за каждого пассажира, "потерянного" в феврале-июле 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года. Первыми поддержку получили входящие в одну группу "Аэрофлот", "Россия" и "Аврора": им в соответствии с постановлением правительства было выделено 7,89 млрд руб.

По данным Росавиации, в феврале 2020 года авиакомпании РФ увеличили перевозки пассажиров на 6,4% год к году, в марте — сократили на 28%. В апреле падение ускорилось до 92% и примерно на этом же уровне было в мае. В июне снижение замедлилось до 78%.

На заседании подкомиссии по авиационной и космической деятельности РСПП, прошедшем на этой неделе, постановление о "COVID-субсидиях" подверглось критике. Замгендиректора S7 Group Дмитрий Куделькин заявил, что документ не позволяет использовать выделенные государством средства в полном объеме. Это подтвердил и ведущий научный сотрудник Института экономики транспорта Федор Борисов: из 23,4 млрд руб. авиакомпании, вероятно, смогут выбрать не более 15 млрд руб. с учетом уже выделенных "Аэрофлоту" денег. S7 предложила продлить период выдачи субсидий минимум до сентября, а распределять их из расчета 1330 руб. за каждого не перевезенного пассажира.