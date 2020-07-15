Маршрут запланирован по воскресеньям, отправление пассажиров из Нижнего Новгорода в 9:00 мск, из поселка Макарьево — в 13.00 мск.

Пресс-служба напоминает, что из Нижнего Новгорода уже выполняются рейсы "Валдая" в Городец и обратно по воскресеньям. При этом в связи с большим количеством желающих совершить поездку региональный Минтранс открыл два новых рейса по этому маршруту по субботам с отправлением из Нижнего Новгорода в 9:00 и 13:00, из Городца — в 15:00 и 18:00.

Также с 17 июля "Валдай" совершит тестовый рейс до аэропорта Нижнего Новгорода. Отправление от причала N10 в 12.30 мск, от пристани "Южная" (в районе аэропорта — ИФ) — в 14.30 мск. Планируется, что со следующей недели регулярные рейсы будут совершаться по этому маршруту по средам в такое же время.

Пресс-служба напоминает, что в связи с действующим режимом повышенной готовности количество пассажиров "Валдая" сокращено с 45 до 30 человек. Пассажиры без защитных масок на борт допускаться не будут.

Первый в 2020 году рейс по маршруту Нижний Новгород — Городец СПК "Валдай 45Р" выполнило 28 июня.

Как сообщалось ранее, в начале августа 2019 года был открыт первый регулярный маршрут судов на подводных крыльях "Валдай 45Р" в Нижегородской области после долгого отсутствия региональных речных пассажирских перевозок по Волге. В 2019 году "Валдай 45Р" перевез более 4 тыс. человек по двум направлениям из Нижнего Новгорода — в Городец и Макарьево.

Всего в текущем году в регионе планируется эксплуатировать 5 СПК "Валдай 45Р", три из которых АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е Алексеева" (Нижний Новгород) построило и передало в прошлом году, два — спустило на воду в 2020 году. Для работы по организации скоростных пассажирских регулярных перевозок на СПК "Валдай-45Р" в Нижегородской области ООО "Волготранс" (Самара) в 2019 году создало компанию ООО "Водолёт" (Нижний Новгород).

СПК "Валдай 45Р" предназначено для перевозки пассажиров на реках в светлое время суток. "Валдай 45Р" имеет низкую осадку (около 1 м), может развивать скорость до 75 км/ч (проектная скорость — 65 км/ч). Запас хода в пределах 550 км. Вместимость судна составляет 45 пассажиров, экипаж — два человека. При создании судна была применена интеллектуальная система умерения качки.

Свято-Троицкий Макарьевский Желтоводский монастырь — женский православный монастырь, расположен на берегу Волги, в пос.Макарьево Лысковского района Нижегородской области. Монастырь основан в первой половине XV века преподобным Макарием Желтоводским и Унженским. Удобное положение монастыря посредине судоходной р.Волги повлияло на появление ярмарки на землях, принадлежащих монастырю. Макарьевская ярмарка работала у стен монастыря в XVII- начале XIX века, была крупнейшей в России. В 1817 году Макарьевская ярмарка была перенесена в Нижний Новгород.