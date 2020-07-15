Всего 2,6 тыс. человек прибыли в страну, что на 99,9% меньше показателя за аналогичный период годом ранее, сообщает Офис по туризму Японии. В том числе из Китая прибыло всего около 300 туристов против 880,65 тыс. в июне прошлого года. Количество туристов из Южной Кореи, США и Вьетнама составляло около 100 человек.

По итогам первого полугодия Японию посетили примерно 3,95 млн иностранных туристов, что на 76,3% ниже показателя за аналогичный период годом ранее.

Для сравнения, по итогам 2019 года страна приняла рекордное число гостей — 31,88 млн. Правительство планировало довести этот показатель до 40 млн человек в текущем году, однако пандемия COVID-19 вызвала закрытие международного авиасообщения.