В период с 15 по 19 июля в Рязанской области начнут работу 6 стационарных организаций отдыха и оздоровления детей, с 9 августа к ним присоединится ГБУ РО "Детский санаторно-оздоровительный Центр "Колос".

В текущем году деятельность лагерей будет осуществляться строго в соответствии с новыми санитарно-эпидемиологическими требованиями в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, что накладывает определенные ограничения. В частности, с целью соблюдения социального дистанцирования наполняемость лагерей составит не более 50% от проектной мощности. В связи с этим количество детей, направляемых на отдых, сокращается до минимума: за оставшийся летний период смогут отдохнуть всего 800 детей и подростков.

"В первоочередном порядке путевки будут предоставлены детям-сиротам; воспитанникам областных государственных бюджетных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детям, находящимся в трудной жизненной ситуации; детям медицинских работников и иных лиц, работающих в усиленном режиме и оказывающих помощь гражданам, у которых была выявлена новая коронавирусная инфекция", — говорится в сообщении.

Все сотрудники будут находиться в лагере круглосуточно в течение смены без права выхода за пределы организации.