В сообщении также отмечается, что абхазская сторона подготовила ряд предложений по снятию ограничений на переход российско-абхазской границы.

"Абхазской стороной подготовлен ряд предложений по снятию ограничений на переход российско-абхазской государственной границы. Президент Абхазии Аслан Бжания направил письмо на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, в котором выражается готовность Абхазии снять ограничения с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер. В настоящее время между представителями сторон ведутся консультации на правительственном уровне по выработке совместного решения по вопросу снятия ограничений на границе", — отмечается в сообщении.

14 июля Оперативный штаб по защите населения Абхазии от COVID-19 сообщил об излечении всех заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за все время пандемии составляет 38 человек. Из них 37 человек выздоровели. Одна пациентка в возрасте 95 лет скончалась 25 апреля.