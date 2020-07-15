"Мы ведем сейчас работу по возобновлению международного авиасообщения с теми странами, которые соответствуют заявленным нами критериям на принципах взаимности. И мы ожидаем, что авиавласти в самое ближайшее время представят нам соответствующую информацию", — сказала Голикова на заседании координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

В минувшую пятницу Голикова заявила, что Россия готова возобновить международные рейсы, запрещенные в конце марта из-за коронавируса, с 15 июля. Минтранс и Росавиация, по ее словам, должны будут вести переговоры с авиавластями других стран, придерживаясь "принципа взаимности". В Росавиации сообщали, что на первом этапе полеты возобновятся в страны с наиболее благоприятной эпидситуацией. В какие именно, не уточнялось. Переговоры с ними уже начаты, заверили в Росавиации.