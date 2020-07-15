"Роспотребнадзор не разрешает открытие летних оздоровительных лагерей на территории Алтайского края в июле-августе 2020 года. Учитывая количество заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 за последние две недели, мы не можем рисковать здоровьем наших детей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что всем родителям, уже купившим путевки для детей, вернут деньги.

Ранее сообщалось, что власти Алтайского края планировали открыть лагеря с 1 июля, но их так и не открыли. Около 11 тыс. путевок в детские оздоровительные лагеря уже выкуплены.

Всего в Алтайском крае коронавирус подтвержден у 6 тыс. 540 жителей.