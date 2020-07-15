"Если говорить о зимнем горнолыжном туризме, то это "Манжерок" и Телецкое озеро. Открыли уже подъемник на "Манжероке", и за три года Сбербанк планирует вложить около 6 млрд рублей в курорт международного уровня", — сказал Хорохордин.

Он отметил, что в настоящее время этот горнолыжный комплекс принимает 200 тыс. человек в год, а планируется выйти на уровень более 800 тыс. туристов ежегодно.

Кроме того, строительство горнолыжных курортов планируется на Каракольских озерах и в Усть-Коксинском районе, где расположен крупный ледник. Это позволит удлинить зимний туристический сезон до 6 месяцев.

"Ежегодно Горный Алтай посещает более 2 млн туристов, при этом только 10% из них прибывают на самолете, порядка 80% приходится на автотранспорт. Развитие экономики региона напрямую зависит от развития авиасообщения. На этой неделе заходит к нам заходит авиаперевозчик по московскому направлению (Nordwind — ИФ), а также впервые появится рейс, связывающий Горно-Алтайск с Санкт-Петербургом", — добавил Хорохордин.

Он уточнил, что в настоящее время аэропорт Горно-Алтайска выполняет 47 авиарейсов в неделю. По его словам, 1,5 года назад из аэропорта улетали только четыре рейса в Москву зимой и семь летом.

Сбербанк в течение нескольких лет был владельцем горнолыжного комплекса "Манжерок". В 2019 году компания "Сбербанк капитал" внесла дополнительный денежный вклад в имущество ЗАО "Горнолыжный комплекс "Манжерок" в размере 1,21 млрд рублей, но позднее в том же 2019 году продала все ценные бумаги "Манжерока". На момент реализации горнолыжного комплекса стоимость финансового вложения в него у "Сбербанк капитала" составила 3,82 млрд рублей.