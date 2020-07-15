"Сама собираюсь свой единственный полноценный отпуск в августе провести на Алтае. Для меня это тоже будет новый опыт, потому что обычно лето хочется провести у берега моря. В этом году я решила, что проведу необычный отпуск, поеду в горы с друзьями, буду заниматься рафтингом, трекингом, активными видами спорта, созидать, наслаждаться красотой природы, искать свой вход в Шамбалу. Я очень рада, что в этом году Алтай будет ближе для наших граждан, и они смогут насладиться природой и энергетикой этого региона", — сказала она.

Туроператор "Пегас Туристик" 18 июля запускает программу полетов на Алтай на рейсах авиакомпании Nordwind из Москвы и Петербурга. По словам Догузовой, благодаря организации пакетных туров туроператору удалось снизить цены на отдых в регионе, который традиционно считался дорогим.

"Алтай – это достаточно дорогой отдых, и мы сели вместе с главами субъектов, туроператором и проговорили, что нужно попытаться сделать это направление доступным нашим гражданам. Нам это удалось, сегодня мы с гордостью эту программу запускаем. Пакетные туры вполне доступны, и при этом предложения разнообразные, рассчитаны на самый разный кошелек, можно выбрать что-то подешевле, что-то подороже, если хочется больше комфорта", — сказала она.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, в свою очередь, рассказал, что Алтай – это единый туристско-рекреационный регион, включающий республику Алтай и Алтайский край. "Мы тесно связаны и в последнее время активно работаем надо формированием межрегиональных продуктов", — сказал он.

По словам Томенко, Алтайский край предлагает лечебно-оздоровительный, экологический, экскурсионный, сельский, событийный и другие виды туризма.

"Мы готовы к приему гостей, совместно с "Пегас Туристик" проработали вопрос предоставления проживания в отелях 3-4*, включая санатории, совместно с туроператорами края сформировали однодневные экскурсионные программы и многодневные туры, в рамках которых можно познакомиться с основными достопримечательностями Алтая. И предусмотрели меры безопасности, связанные с предотвращением распространения коронавируса", — сказал губернатор.

По его словам, чартерные рейсы предлагаются до Горно-Алтайска (Республика Алтай), оттуда удобно добираться до мест отдыха на левобережье реки Катунь.

"Там в избытке предлагаются наши гастрономические бренды – мед, сыры, пантовая продукция, дикоросы и другие продукты. В непосредственной близости от объектов на Катуни расположены интересные объекты – Денисова пещера, стоянка древнего человека и памятник археологии федерального значения, Мемориальный музей-заповедник Василия Шукшина", — добавил губернатор.

Глава республики Алтай Олег Хорохордин рассказал, что ежегодно регион посещают более 2 млн туристов, но лишь 10% из них прибывают на самолетах, а 80% — на автомобилях. Он подчеркнул, что развитие экономики региона напрямую зависит от развития авиасообщения.