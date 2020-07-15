"Предприятия общепита обязаны уведомить министерство промышленности или торговли Приморского края электронным письмом о возобновлении деятельности и пройти соответствующий мониторинг на предмет соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям Роспотребнадзора", — говорится в сообщении.

При этом рестораны и кафе, которые уже внесены в реестр, как имеющие открытые террасы или летние веранды и соответствующие требованиям, могут начать работать в залах без дополнительных уведомлений.

Такое же порядок действует для возобновления работы гостиниц, отелей, баз отдыха, мотелей, апартаментов, хостелов. Однако расположенные на их территориях бассейны, сауны и банные комплексы открываться не будут.

Власти региона заявляют, что мониторингу объектов на соответствие санитарным требованиям будет уделено особое внимание, злостные нарушители будут привлекаться к административной ответственности.

Как сообщалось, накануне в Приморье до конца июля продлен введенный из-за коронавируса режим повышенной готовности.

При этом был введен ряд послаблений. Так, разрешена торговля непродовольственными товарами в залах площадью до 800 квадратных метров включительно, возобновляется работа сельхозярмарок, разрешен отдых в детских лагерях.

По данным регионального оперативного штаба, всего в регионе выявлено 5 тыс. 236 случаев COVID-19, из них 62 — за последние сутки. . На лечении остаются более 1,1 тысячи пациентов, число тяжелых случаев — 55, в том числе 22 пациента находятся на ИВЛ. При общей тенденции по сокращению числа заболевших количество тяжелых случаев продолжает расти.

Как сообщалось, с конца января из-за коронавируса страны начали постепенно закрывать границы, а рестораны и кафе Владивостока — терять клиентов. С 28 марта решением местных властей из-за начавшейся эпидемии были закрыты все кафе и рестораны. Кризис в ресторанном бизнесе Владивостока на фоне COVID-19 "съел" 80% выручки и заставил искать новые форматы работы с клиентами: развивать доставку еды, продавать "конструкторы" для приготовления блюд дома, проводить онлайн-мастер-классы шефов.