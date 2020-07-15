"У нас намечается прирост объема выявления инфицированных (коронавирусом — ИФ). Однако наши популярные туристические места расположены за несколько сотен километров от больших городов, где отмечен рост. Там ситуация спокойная, мы готовы принимать туристов", — сказал глава региона.

Он отметил, что регион поэтапно готовился открывать туристические объекты в ситуации распространения коронавируса. Так, с 8 июня в Алтайском крае заработали санатории, а с 27 июня — турбазы.

"Я думаю, что чартерные рейсы на Алтай повлияют на качество отдыха в регионе. Чартерные рейсы будут организованы до Республики Алтай, а оттуда удобно добраться до левого берега Катуни и отдохнуть на наших объектах", — подчеркнул Томенко.

Всего в Алтайском крае подтверждено заражение у 6 тыс. 540 жителей. При этом только за последние сутки выявлено 246 новых случаев.

Как сообщалось, ранее региональное управление Роспотребнадзора РФ связало рост числа инфицированных в регионе, в частности, с открытием туристических объектов.