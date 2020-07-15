"Есть предпосылки к возобновлению регулярных полетов в Турцию на паритетной основе. Речь шла где-то о первой неделе августа", — сказал источник.

Ранее агентство новостей Anadolu сообщило, что турецкое министерство транспорта проинформировало о возобновлении авиасообщения между Турцией и Россией со среды.

Между те, источники в нескольких российских авиакомпаниях сообщили, что пока не получали соответствующих уведомлений от российских авиационных властей.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) порталу "Интерфакс-Туризм" сообщили, что часть туроператоров уже выставили в продажу турпакеты в Турцию с вылетами начиная с 24 июля. Некоторые туры предлагаются на базе чартерных рейсов, некоторые – на базе регулярных перелетов Turkish Airlines.

В июне турецкая сторона предложила России возобновить авиасообщение 15 июля. Власти страны заявляли, что готовы принимать российских туристов. Авиакомпания Turkish Airlines в понедельник объявила, что планирует в начале августа запустить рейсы из турецких аэропортов в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону и Краснодар.