"Спрос большой, по югу России и по ряду популярных направлений уровень бронирования достиг уровня прошлого года. Я имею в виду Южный берег Крыма, уже загрузка по большинству отелей достигает 90%. До конца лета у нас там, где есть возможность разместиться, где есть средства размещения, загрузка очень высокая", — сказала она на онлайн пресс-конференции.

По словам Догузовой, часть направлений, которые не связаны с морским отдыхом, также пользуются высоким спросом, а загрузка стремится к максимальной.

"Мы проблем со спросом сейчас не видим – все направления большой популярностью пользуются, и регионы Волги, и Калининград, юг, Карелия, Байкал, Алтай. Там, где есть качественное предложение, есть нормальный ценник – везде высокий спрос", — подчеркнула она.

Глава Ростуризма напомнила, что туризм возобновился в 74 регионах России, но с определенными ограничениями. "Я хотела бы обратиться к туристам с просьбой быть аккуратными и соблюдать меры предосторожности, о которых мы говорили. Это все делается для вашей безопасности, чтобы все было хорошо и туризм в нашей стране продолжался", — сказала Догузова.

Генеральный директор туроператора "Пегас Туристик" Анна Подгорная назвала спрос на внутренний туризм взрывным.

"Мы только открылись, прошло всего ничего. Только начинают сниматься ограничения в некоторых регионах. Только начинают работать объекты размещения, причем с ограничениями, которые не позволяют им заполняться на 100%. И при этом, когда мы только начали, спрос взрывной. И не скажу, что только юг, он взрывной на всех направлениях. Потому что отдых – это не роскошь, это необходимость", — сказала она.