Всего этим летом в регионе планируется провести две смены продолжительностью 21 день. Отдохнуть смогут более 5 тыс. детей.

В настоящее время уже открылись и работают пять лагерей и три санатория. В них отдыхает около 1 тыс. детей. С 15 по 18 июля будут открыты первые смены еще в 16 лагерях.

Отмечается, что летние лагеря работают с соблюдением всех норм санитарной безопасности. Смены проходят в закрытом режиме, покидать территорию лагеря нельзя. Наполняемость групп и отрядов не превышает 50% от проектной мощности. Обязательным является использование средств индивидуальной защиты, антисептических и дезинфицирующих средств. Также установлено требование по проведению у персонала анализа на наличие антител к COVID-19.

На проведение оздоровительной кампании, которая стартовала в области 10 июля, запланировано выделение около 217 млн рублей.

Тамбовская область является одним из регионов, где сохраняется широкий пакет социальной поддержки, позволяющий каждому ребенку отдохнуть на льготных условиях. Девять льготных категорий граждан могут воспользоваться правом получения путевок бесплатно. Это малоимущие семьи, дети из многодетных семей, дети-сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья и другие. Остальные также могут получить путевки с частичной оплатой до 50%, в зависимости от дохода семьи.