"Власти Турции и России договорились возобновить авиасообщение с 15 июля. О договоренности с российской стороной сообщили в министерстве транспорта и инфраструктуры Турции", — говорится в сообщении агентства.

В Минтрансе РФ отказались от комментариев.

Источник "Интерфакса" в авиаотрасли утверждает, что на среду были запланированы переговоры между авиавластями РФ и Турции, но об их итогах он не знает.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) порталу "Интерфакс-Туризм" сообщили, что часть туроператоров уже выставили в продажу турпакеты в Турцию с вылетами начиная с 24 июля. Некоторые туры предлагаются на базе чартерных рейсов, некоторые – на базе регулярных перелетов Turkish Airlines.

В июне турецкая сторона предложила России возобновить авиасообщение 15 июля. Власти страны заявляли, что готовы принимать российских туристов. Авиакомпания Turkish Airlines в понедельник объявила, что планирует в начале августа запустить рейсы из турецких аэропортов в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону и Краснодар.