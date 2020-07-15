"В июле мы фиксируем настоящий бум продаж авиабилетов в Сочи из российских городов. 1-10 июля 2020 года Biletix зафиксировал рост количества броней в Сочи в 2,1 раза по сравнению с прошлым годом. При этом средний чек снизился с 10,4 тыс. рублей до 9,7 тыс., а среднее время пребывания выросло с 9 до 10 дней", — сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в компании.

Также, по данным сервиса, за первую декаду июля объем продаж авиабилетов в Крым вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средний чек на авиабилеты из российских городов в Крым снизился с 13,6 до 11,3 тыс. рублей или на 16%. Более половины, или 53%, покупают билеты в Крым из Москвы, 5% — из Санкт-Петербурга. Среднее время пребывания в Крыму осталось на прошлогоднем уровне – 11 дней.

"В целом по России объем бронирований авиабилетов по внутренним направлениям восстановился до 97% от показателей 2019 года, в связи с чем, исходя из данных Biletix, можно говорить о восстановлении спроса на внутренний туризм до прошлогоднего уровня", — добавили в пресс-службе сервиса.