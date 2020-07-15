"15 июля в международном детском центре "Артек" стартовала первая летняя очная смена. До 4 августа в лагере отдохнут свыше 1000 детей, проживающих в Республике Крым и городе Севастополе", — говорится в сообщении пресс-службы Минпросвещения России, опубликованном в среду.

В их числе дети по специальной квоте Минпросвещения России — порядка 90 детей медиков и других работников, которые непосредственно принимали участие в борьбе с коронавирусом.

"Работники "Артека" предпримут все меры по обеспечению безопасности отдыхающих: контроль за соблюдением дистанции, отсутствие массовых мероприятий, усиление работы по гигиеническому воспитанию", — добавили в пресс-службе ведомства.

Средствами индивидуальной защиты и дезинфекции оборудованы все помещения для проживания, столовые и рекреации, детский центр обеспечен оборудованием и лекарствами, подчеркивают в Минпросвещения.