"Туроператор Anex Tour отменил рейсы AZUR air в Сочи из Хабаровска и Благовещенска из-за низкой заполняемости бортов. Запуск программы был намечен на 12 и 11 июля соответственно. Турагентства региона считают это решение ударом по рынку, так как клиентам приходится перебронировать туры по несколько раз", — сообщила она.

По данным РСТ, Anex Tour в конце июня анонсировал прямые рейсы в Сочи из Владивостока, Благовещенска, Хабаровска и Южно-Сахалинска на бортах Boeing 767-300 AZUR air. Из Южно-Сахалинска один рейс в неделю, а из других городов – два. Полеты были заявлены до конца сентября с возможностью продления до конца октября. Стартовая стоимость недельного тура из Хабаровска на двоих в отеле 3* на базе завтраков – от 60 тысяч рублей, а из Благовещенска – минимум 72 тысячи рублей.

"Также чартерную программу из Владивостока и Хабаровска в Крым и Сочи поставил туроператор "Библио-Глобус", рейсы выполняет авиакомпания "Россия". Как отмечают турагенты, первый самолет из Хабаровска был загружен полностью, следующие рейсы тоже хорошо продаются", — добавила Тюрина.

У туроператора, по ее словам, очень низкие минимальные цены на туры – турпакет на шесть ночей можно купить от 17 тыс. рублей на человека с перелетом.

"С одной стороны, хорошо, что у людей появилась возможность куда-то полететь, но многие недовольны размещением, которое они получают по таким ценам. Кроме того, туристы жалуются на некомфортный перелет. По словам представителей турагентств, туристы ждут открытия границ, так как отели на российских курортах не могут предоставить соотношение цены и уровня сервиса, аналогичное зарубежным. Путешествуют по России в основном бюджетники, то есть те, кому оплачивают проезд. Но и они выбирают не прямой рейс из Хабаровска, а летят до Москвы

"Аэрофлотом", – рассказала Тюрина.

Еще одна проблема, по ее словам, связана с тем, что отелей на российских курортах просто не хватает для всех желающих из-за высокого спроса. В результате большинство туристов ждут открытия границ, а объемы продаж турагентств не превышает 5% от традиционных для этого времени года.