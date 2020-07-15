"У нас сейчас возвратный туризм в Крым, Краснодарский край уже составляет более 70%. К таким показателям можно стремиться и по другим внутренним туристическим направлениям. Также в этом году на российские курорты приедут те, кто раньше здесь вообще не был или был очень давно", — сказал он в интервью "Российской газете".

Как отметил Барзыкин, появление новых гостей – это возможность увеличить число возвратных туристов, поскольку сервис изменился, выросло число качественных объектов размещения. "В итоге туристы, только сейчас посетившие российские туристические направления или побывавшие здесь последний раз очень давно, станут возвращаться. Тем самым внутренний турпоток будет расти в будущем", — добавил он.

Между тем, Барзыкин сказал, что более 70% россиян хотят путешествовать, но только 40% имеют возможность реально куда-то поехать. Из них лишь 25% могут позволить себе поездки по России, а остальные выезжают в пригороды, на дачу.

"Нам нужно синхронизировать развитие инфраструктуры, проектов по туризму с поддержкой потребителя. Дать возможность россиянам поехать. Некоторые меры уже есть. Например, работодатель может финансировать отдых сотрудников внутри страны и получить за это льготы по налогам. Субсидируются авиаперелеты по России. Но этих мер пока недостаточно. Если мы хотим, чтобы туризм вышел быстрее из кризиса, надо стимулировать к путешествиям самих туристов", — заключил он.