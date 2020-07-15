"Будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, а также действиям ответственных должностных лиц при эксплуатации канализационных очистных сооружений", — говорится в сообщении.

Проверка проводится после публикаций СМИ.

"При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные на устранение выявленных нарушений и привлечение виновных лиц к ответственности", — добавила крымская прокуратура.

Ряд средств массовой информации сообщил о нечистотах в море в Коктебеле, ссылаясь на крымского общественника Александра Талипова, который в минувшие выходные выложил видео в соцсеть. "В этом месте канализация в море течет уже который год, за это уже надо сажать", — написал Талипов на своей странице в фейсбуке.

Проблема стоков остро стоит в Коктебеле с конца 1990-х годов. "Гейзеры" из неочищенных стоков, бывает, "фонтанируют" прямо на пляже или на улицах поселка, туристы жалуются летом на неприятный запах.

Филиал Главгосэкспертизы в Крыму весной 2020 года выдал положительное заключение на строительство в очистных сооружений в Коктебеле.

"Проектной документацией, получившей положительное заключение экспертов Крымского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство очистных сооружений с системой напорных коллекторов, предназначенных для подачи сточных вод в главную канализационную насосную станцию. Также здесь будет сооружена система сборных коллекторов для отвода бытовых сточных вод, пять канализационных насосных станций, включая главную, проложены водовыпуск очищенной воды и другие коммуникации", — говорилось в пресс-релизе.

Производственная мощность канализационных очистных сооружений составит 5 тыс. куб. м в сутки, в перспективе ее планируют увеличить вдвое. Протяженность сетей канализации — более 24,3 км.

Строительство планируется за счет федерального бюджета, сумма в пресс-релизе не указана.

Коктебель расположен на побережье Черного моря у подножия вулканического массива Карадаг в 20 км к юго-западу от Феодосии. Этот небольшой поселок (сейчас его население составляет менее 3 тыс. человек) известен благодаря даче поэта и художника Максимилиана Волошина, на которой гостили Алексей Толстой, Викентий Вересаев, Марина Цветаева, Михаил Булгаков, Николай Гумилев, Николай Чуковский.