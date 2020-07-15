"Конечно, Краснодарский край и Крым смогут принять всех желающих на своих курортах. Но по итогам года людей на курорты все же приедет меньше, чем в прошлом году, примерно на треть. Это только кажется, что из-за закрытых зарубежных направлений турпоток перераспределится. Нельзя сказать, что все те, кто не поедет за рубеж, поедут на юг России. Таких будет около 30%. Остальные будут ждать открытия зарубежных направлений, могут отправиться путешествовать по стране, например, на Байкал или в Хакасию, либо вообще никуда не поедут", — сказал он в интервью "Российской газете".

По словам Барзыкина, примерно половина россиян, которые обычно ездили на отдых внутри страны или за рубеж, в этом году не планируют путешествий из-за нехватки денег после самоизоляции.

Как отметил вице-президент РСТ, юг России посетят меньше туристов еще и потому, что гостиницы не смогут загрузиться на 100% в связи с рекомендациями Роспотребнадзора. "Например, нужно предоставлять отдельные номера, потому что подселение запрещено. Поэтому гостиницы будут заполнены только на 50-60%. А в прошлом году бывало больше 100%", — добавил он.

Летний сезон в 2020 году начался значительно позже обычного из-за пандемии коронавируса. В Краснодарском края 1 июня заработала лишь часть санаториев, 12 июня – малые отели. В Крыму с 15 июня отели начали принимать только местных туристов. Полноценно туротрасль на юге России начала функционировать лишь 1 июля, при этом часть объектов размещения так и не открылись.