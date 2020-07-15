"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции — 6422 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1708 (26,6%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении штаба.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 746 369 случаев коронавирусной инфекции, 11 770 умерших и 523 249 выписанных (10424 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 211 350.

В Москве в среду, сообщает оперативный штаб, 628 новых случаев COVID-19 за сутки, 29 смертей и 1844 выздоровевших.

Коэффициенты распространения инфекции как в Москве, так и в России в целом перешли к снижению. В Москве в среду этот показатель составил 1,04 (накануне — 1,08, еще днем ранее — 1,07). В России — 0,98 (с 11 по 14 июля показатель был на уровне единицы).

Коэффициент рассчитан, исходя из официальных данных оперативного штаба и из формулы расчета в методических рекомендациях Роспотребнадзора 3.1.0178-20 от 8 мая 2020 г.

Согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора, коэффициент распространения инфекции (Rt) — это показатель, определяющий среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. Он рассчитывается на основе данных по приросту новых случаев. Наряду со свободным коечным фондом и показателем тестирования на 100 тыс. населения, коэффициент Rt используется, согласно рекомендациям, для принятия решения о поэтапном снятии ограничений в регионах.

Роспотребнадзор сообщает, что по последним данным (на 14 июля) в России выполнено 23 754 645 тестов на коронавирус, из них 258 тыс. — за последние сутки. Под меднаблюдением в стране находятся 270 980 человек.