Так, 18 и 25 июля будут отменены порядка 20 поездов, следующих с 10:05 до 23:35 в аэропорт с Белорусского вокзала и с 11:15 до 23:15 в обратном направлении из Шереметьево.

19 и 26 июля произойдут изменения в утреннем графике, отменяется ряд поездов в аэропорт с 5:35 до 10:05 и в обратном направлении с 6:15 до 11:15.

27, 28 и 29 июля запланирована отмена поездов отправлением в 19:35, 20:05, 20:35, 21:05, 21:35, 22:25 и 23:35 с Белорусского вокзала в аэропорт. Также будут отменены рейсы в 20:45, 21:15, 21:45, 22:15, 22:45, 23:15 и 23:45 из аэропорта.

Часть аэроэкспрессов в эти даты будут курсировать по измененному расписанию.

Перевозчик рекомендует пассажирам предварительно ознакомиться с расписанием движения поездов перед поездкой и заранее прибывать в терминалы "Аэроэкспресса".

Добраться до аэропорта можно на экспресс-автобусах "Аэроэкспресс" от станции метро "Ховрино", сообщает компания. Автобусы будут отправляться каждые 30 минут с 6:30 до 22:00 в сторону аэропорта и с 7:00 до 22:30 из аэропорта. Время в пути составляет порядка 20 минут.