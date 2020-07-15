Так, оздоровительные лагеря планируется открыть с 18 июля, санаторные здравницы и пришкольные лагеря — с 20 июля.

Отмечается, что наибольшее количество детей младших классов смогут провести летнее время в пришкольных лагерях, которые рассчитаны на 10 тыс. человек.

Оздоровить за летний период в регионе предполагается около 5,5 тыс. детей. Прием в лагеря будет проходить с учетом мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. В частности, наполняемость групп и отрядов не должна превышать 50%, дистанцирование в спальных помещениях — не менее 1,5 м. Установлен запрет на прием детей после дня заезда и на временный выезд в течение смены. Допуск к работе персонала будет осуществляться по результатам исследования на COVID-19.

В реестр организаций отдыха и оздоровления детей в Брянской области в текущем году вошли 438 организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе 415 лагерей с дневным пребыванием (пришкольные лагеря) и 23 загородные оздоровительные организации (14 загородных лагерей и 9 лагерей санаторного типа).