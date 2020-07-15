"Поехал человек на Дальний Восток, а ему значительную часть денег за билет вернули в рамках изъятия объема уплаты подоходного налога. Нам надо всю цепочку продумать. Сделать и комфортные условия, и уменьшить стоимость перелета сюда, тогда это все начнет работать", — сказал Трутнев.

При этом он подчеркнул, что выполнить эту задачу реально.

"Это непростая работа. Ее нельзя сделать так, что решение принял и все изменилось. Но это абсолютно осуществимо, это можно и нужно делать", — отметил полпред президента.

Помимо этого, к развитию туристической отрасли, по его мнению, нужно подходить комплексно.

"Просто говорить, что давайте пусть сюда люди приезжают, — искусственный разговор. Куда приезжают? Гостиницы строятся. А когда нет гостиниц, человек что, сюда приедет и поставит палатку на берегу? Не очень корректно, правда? Надо создавать инфраструктуру. Это не только гостиницы и рестораны. Надо дороги строить", — добавил вице-премьер.

В ходе рабочей поездки на Камчатку Трутнев также намерен проинспектировать ход реализации проекта "Три Вулкана". В котором, помимо частных инвестиций задействованы и государственные средства.

Как сообщалось, проект "Парк "Три вулкана" предполагает создание нового туристического кластера на Камчатке в районе вулканов Вилючинский, Мутновский и Горелый, с выходом в Вилючинскую бухту. Также он предусматривает развитие автомобильных, велосипедных и пешеходных экскурсий для знакомства с уникальной природой Камчатки.

Капитальные вложения в проект запланированы в размере 15 млрд рублей до 2028 года. Эти средства будут направлены на строительство туристической инфраструктуры и создание экологических маршрутов со смотровой площадкой вблизи вулкана Вилючинский. В районе сопки Горячей планируется строительство курорта на 1000 гостиничных номеров, 17 км горнолыжных трасс и двух канатных дорог, которые в экскурсионном режиме будут доступны всем посетителям парка "Три Вулкана" круглый год. Проект предусматривает создание почти 900 рабочих мест.