"Соответствующее постановление подписал губернатор Тверской области Игорь Руденя. С 15 июля в Тверской области допускается проведение на открытом воздухе выставочных и культурных мероприятий, в том числе концертов. Также разрешается проведение спортивных соревнований и матчей", — отметил собеседник агентства.

По его словам, при этом численность участников и зрителей не должна превышать 500 человек, а трибуны и зрительские места заполняться не более чем на 50%.

"Кроме того, по просьбам туристических организаций возобновляется проведение автобусных экскурсий, а также работа и посещение музеев в штатном режиме (без ограничений числа посетителей в одной группе) при условии обеспечения между посетителями социальной дистанции. Разрешается также работа аттракционов на открытом воздухе", — сказали в пресс-службе.

"С 1 августа откроются кинотеатры и театры. Посещение их возможно при условии, что места в них заполняются не более чем на 50%, а посетителей рассаживают с интервалом не менее чем через одно зрительское место", — добавил собеседник агентства.

Ранее в Тверской области поэтапно были сняты временные ограничения на работу объектов торговли, общественного питания, потребительского рынка, сферы услуг, гостиниц и других объектов туристической сферы, стоматологических клиник. Открыты для посещения образовательные организации, детские загородные лагеря.