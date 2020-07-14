"Оперативным штабом по противодействию распространения коронавирусной инфекции принято решение о временном запрете въезда на территорию республики гостям и туристам. Данная мера принята для предупреждения распространения вирусной инфекции в регионе и сохранения жизни и здоровья граждан", — написал начальник республиканского УГИБДД МВД Идрис Черхигов у себя в инстаграме.

Он отметил, что открытие курортного сезона может спровоцировать вспышку заболеваемости. По данным управления Роспотребнадзора по республике на 14 июля, в Чечне подтвержден 1851 случай новой коронавирусной инфекции, 28 человек умерли.