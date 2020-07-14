Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в парке будут проходить экскурсии, их будут вести геологи и палеонтологи.

"На примере сохранившихся окаменелых останков живых существ, обитавших в палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую эру, они расскажут о том, как зародилась и эволюционировала жизнь на нашей планете и на территории нынешней Ленинградской области 470 млн лет назад, во времена, когда жизнь еще не выбралась из воды на сушу", — отмечается в сообщении.

В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории парка, проводятся пилотные палеонтологические экспедиции по ордовику (второму периоду палеозойской эры — ИФ), решаются вопросы обеспечения безопасности туристов.

По плану организаторов проекта, в "Палео Парк-Путилово" будет действовать лаборатория, оснащенная самым современным оборудованием по препарации окаменелостей. Организаторами проекта "Палео Парк-Путилово" является крупнейшее в России палеонтологическое сообщество "Paleo-Hunters".

Путиловский карьер — действующий карьер по добыче известняков ордовикского возраста.